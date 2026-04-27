ТАСС: дело об убийстве экс-мэра Самары Тархова и его жены передано в прокуратуру

ТАСС: дело об убийстве экс-мэра Самары Тархова передано в прокуратуру ТАСС: дело об убийстве экс-мэра Самары Тархова и его жены передано в прокуратуру

Москва27 апр Вести.Дело об убийстве экс-мэра Самары Тархова передано в прокуратуру, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

В убийствах Виктора Тархова и его жены Натальи обвиняется их внучка Екатерина Бельская. По версии следствия, фигурантка несколько дней давала бабушке с дедушкой таблетки с ядом, а когда жертвы умерли, избавилась от тел. В этом ей помог Дмитрий Метревели. Останки тел сообщники смешали с гречкой и пропустили через мясорубку, а затем вынесли из квартиры.

Расследование закончили. Дело поступило в прокуратуру сказала собеседница агентства

В интервью программе "Малахов" на "России 1" внучка Тарховых заявила, что ее склонили к преступлению, угрожая убийством сына.

Ранее сообщалось, что мать Екатерины, Людмила Тархова, была осуждена в 2022 году на 7 лет лишения свободы по обвинению в вымогательстве 200 млн рублей у депутата губернской думы. В феврале текущего года Куйбышевский районный суд Самары отклонил ходатайство об уменьшении срока ее заключения.