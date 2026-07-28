Москва28 июл Вести.Внучка убитого экс-мэра Самары Виктора Тархова Екатерина Тархова получила его дивиденды в 500 тысяч рублей, используя фальшивую доверенность. Об этом в судебном заседании сообщила бухгалтер компании "Новитрек" Татьяна Коннова, передает ГТРК "Самара".

По ее словам, она была знакома с бывшим мэром Самары по рабочим вопросам. Он приезжал в офис компании раз в месяц. Однако в декабре в офис приехала Екатерина Тархова. Она заявила, что ее бабушка Наталья Тархова серьезно заболела и ее увезли в Москву на спецмашине в сопровождении Виктора Тархова, поэтому срочно нужны деньги. Бухгалтер пояснила, что для выдачи денег необходима доверенность.

Екатерина уехала и вернулась через час-два с доверенностью, составленной в свободной форме на компьютере. Подпись Виктора Тархова свидетельница узнала... Пошли навстречу из-за ситуации с поездкой в Москву. Решение о выдаче денег принял генеральный директор сказала Коннова

Он в свою очередь пытался связаться с экс-мэром, но тот не брал трубку.

Екатерина, по словам бухгалтера, расписалась в протоколе общего собрания участников и получила 500 тысяч рублей наличными.

В феврале 2025 года Екатерине Тарховой предъявили обвинения в двойном убийстве. По версии следствия, Тархова вместе со знакомым Дмитрием Метревели отравила бабушку и дедушку. Затем подельники подделали документы и попытались продать имущество, в том числе компанию "Новитрек", совладельцем которой был Виктор Тархов.

Екатерина Тархова полностью признала вину в убийствах.