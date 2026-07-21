Мама делала ремонт у дедушки: правнук убитого экс-мэра Самары выступил в суде Правнук убитого экс-мэра Самары рассказал о ремонте в квартире Тарховых

Москва21 июл Вести.В Самарском областном суде 21 июля состоялось очередное заседание по делу об убийстве бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его жены Натальи, в совершении которого обвиняют их внучку Екатерину Тархову (Бельскую).

Суд заслушал показания нескольких свидетелей, в том числе несовершеннолетнего сына Екатерины.

Как сообщает ИС "Вести", мальчик рассказал, что мама делала ремонт в квартире бабушки и дедушки – туда проходили десять человек с инструментами.

По словам мальчика, мама сказала ему, что бабушка и дедушка уехали, она собирала для них чемоданы.

Нынешнее заседание суда по делу об убийстве Тарховых – девятое. Обвиняемыми по нему проходят Екатерина Тархова и 79-летняя Таисия Киселева, которая, по версии следствия, помогала ей продавать машину бабушки. Ранее Екатерина признала свою вину в полном объеме.