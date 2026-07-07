Друг убитого экс-мэра Самары Тархова рассказал о его жалобах на поведение внучки Друг убитого Тархова рассказал, как экс-мэр Самары жаловался на внучку

Москва7 июл Вести.Бывший мэр Самары Виктор Тархов незадолго до смерти жаловался на свою внучку Екатерину Бельскую. Об этом ИС "Вести" рассказал друг убитого Александр Кузнецов.

Летом 2024-го года мы сидели, кофе пили, и он в сердцах сказал, вот, мол, она институт бросила, работать не хочет, только деньги давай вспомнил Кузнецов

В Самарском областном суде 7 июля состоялось очередное заседание по делу об убийстве бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его супруги Натальи. Обвиняемая в преступлении внучка убитых Екатерина Бельская признала свою вину в полном объеме.