Москва7 июлВести.Бывший мэр Самары Виктор Тархов незадолго до смерти жаловался на свою внучку Екатерину Бельскую. Об этом ИС "Вести" рассказал друг убитого Александр Кузнецов.
Летом 2024-го года мы сидели, кофе пили, и он в сердцах сказал, вот, мол, она институт бросила, работать не хочет, только деньги давайвспомнил Кузнецов
В Самарском областном суде 7 июля состоялось очередное заседание по делу об убийстве бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его супруги Натальи. Обвиняемая в преступлении внучка убитых Екатерина Бельская признала свою вину в полном объеме.