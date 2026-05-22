Москва22 мая Вести.Внучка бывшего мэра города Самары Виктора Тархова Екатерина приобретала две 170-литровые бочки. Об этом сообщает ГТРК "Самара" со ссылкой на одного из свидетелей.

Павел Разгуляев, по его собственному признанию, и продал ей две пластиковые бочки. Заявление он сделал в ходе судебного заседания.

Эти бочки ей нужны были срочно, без разницы, по какой цене. Четвертого января мы созвонились, а пятого Екатерина уже их приобрела приводятся его слова

При этом сама покупательница не стала пояснять, для чего они предназначались.

Ранее Екатерина Тархова признала свою вину в убийстве своих дедушки и бабушки. Она отравила обоих своих родственников.