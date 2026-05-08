Утверждено обвинение по делу об убийстве экс-мэра Самары Тархова Дело об убийстве экс-мэра Самары Тархова направлено в суд

Москва8 мая Вести.В Самарской области прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу об убийстве экс-мэра Самары Виктора Тархова и его супруги в отношении 31-летней внучки убитого Екатерины Тарховой и 79-летней Таисии Киселевой. Об этом прокуратура региона сообщает в MAX.

По материалам следствия, с ноября 2024 по январь 2025 года Екатерина Тархова вместе с двумя сообщниками убила своих пожилых бабушку и дедушку, отравив их.

Тела своих жертв обвиняемая и один из соучастников заморозили при помощи азота, расчленили и раскидали мешки с их частями по мусорным контейнерам говорится в сообщении

В последствии фигуранты похитили имущество погибших, в том числе одежду и ювелирные украшения. Также с банковских счетов были похищены денежные средства – дивиденды, продан автомобиль погибшей.

В результате обвиняемыми было похищено и уничтожено имущество общей стоимостью более 3 млн рублей.

Дело будет направлено в Самарский областной суд. Двое соучастников преступления объявлены в международный розыск.