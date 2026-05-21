Обвинение раскрыло способ отравления экс-мэра Самары Тархова и его жены

Москва21 мая Вести.Обвиняемая в убийстве бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его жены долгое время подмешивала яд в их напитки и лекарства, передает ТАСС со ссылкой на информацию гособвинения. Таким образом Екатерина Тархова добивалась подписания родственниками документов на имущество.

Тархова должна была регулярно подливать потерпевшим вещество с целью угнетения когнитивной деятельности и совершения сделки по отчуждению имущества… Но это преступление не было доведено до конца, жидкость не оказала ожидаемого воздействия приводит агентство слова прокурора

По версии следствия, с ноября 2024-го по январь 2025 года женщина расправилась со своими бабушкой и дедушкой, отравив их, заморозила тела азотом, расчленила и разбросала мешки с останками по мусорным контейнерам. Предполагается, что действовала она с помощью сообщника.

Также по делу проходит 79-летняя Таисия Киселева. Еще двое соучастников объявлены в международный розыск.

Ранее стало известно, что Екатерина признала свою вину в полном объеме.