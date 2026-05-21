Москва21 маяВести.Обвиняемая в убийстве бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его супруги их внучка Екатерина признала свою вину в полном объеме. Об этом сообщает ТАСС.
По информации источника, 31-летняя девушка сделала это заявление в зале суда.
Признаю в полном объемеответила обвиняемая в ответ на вопрос судьи о своем отношении к обвинению в убийстве
По итогам заседания Самарского областного суда Екатерине Тарховой и Таисии Киселевой был продлен арест. Cрок теперь рассчитан до 12 ноября 2026 года.