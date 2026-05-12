Москва12 мая Вести.Искусственный интеллект помог раскрыть убийство пенсионеров Тихомировых, которое было совершено в 1998-м году в Москве. Об этом сообщила KP.RU следователь по особо важным делам ОРОВД СУ по ВАО ГСУ СК России по столице Алла Морозенко.

Тела бывшего районного прокурора Виталия Тихомирова и его супруги Виктории нашли в их квартире на востоке Москвы. Они были связаны, на их телах были обнаружены ножевые ранения. По заключению экспертов, супругов задушили. При этом ничего особо ценного из квартиры не исчезло.

Пенсионеров хватилась их дочь Мария, которая проживала в Дании. Тогда она хотела приехать к родителям в гости в Москву, однако не могла до них дозвониться.

После того, как полицейские нашли тела убитых, они начали отрабатывать несколько версий.

Во-первых, соседи видели, как за несколько дней до трагедии к Тихомировым заходили три мужчины и женщина. При этом супружеская пара гостей к себе обычно не водила.

Также было странно, что преступники не взяли украшения, которые лежали в шкафу. Пропала только икона 19 века и скромная женская шуба. Больших денег в доме не было.

Во-вторых, выяснилось, что у пенсионеров был конфликт с соседями по даче в Тверской области. Тихомировы получали угрозы и, поэтому приняли решение продать загородный дом.

В-третьих, у пенсионеров был мелкий бизнес. Их дочь привозила им с Дании вещи из секонд-хэндов и Виктория Тихомирова их продавала.

Также Виктория Тихомирова была активисткой. Она устраивала небольшие митинги, чтобы около их дома снесли гаражи-ракушки и организовали сквер. Женщина собрала целый пакет документов, доказывая, что разрешения на строительство гаражей изначально были незаконны.

Проработка всех версий ни к чему не привела, убийц не нашли.

Спустя 27 лет выйти на след преступников помогла нейросеть. ИИ смог идентифицировал обнаруженный на месте преступления смазанный отпечаток пальцев постороннего человека. Нейросеть "дорисовала" отпечаткам возможные варианты папиллярных узоров и сравнивала с отпечатками из федеральной базы.

Следственный комитет активно сотрудничает с ЭКЦ (Экспертно-криминалистическим центром) МВД России. У них есть постоянно обновляющиеся программные комплексы, в которые интегрирован ИИ отметила Морозенко

Выяснилось, что след от руки принадлежал Сергею Лапшину из подмосковной Дубны. Он оказался похож на человека со старого фоторобота, который составили много лет назад со слов соседей. На данный момент ему 59 лет, он несколько раз сидел.

Техника не давала стопроцентный результат. Это мог быть и ложный след. Но мы потянули ниточку и в итоге пришли к раскрытию дела. Разрабатывая Лапшина, нам удалось установить и других участников того убийства говорится в сообщении

Лапшин рассказал следователям, что про Тихомировых ему рассказала Виктория Кочергина, которая была их соседкой по даче. Она считала, что у пенсионеров есть много денег, так как их дочь живет в Европе и привозит им вещи на продажу.

Виктория нуждалась в деньгах и подговорила Лапшина ограбить Тихомировых, которые как раз продавали дачу.

Под видом потенциальных покупателей Кочергина, Лапшин и двое его подручных (они находятся в розыске) зашли в квартиру пенсионеров и убили пару.

В результате денег они не нашли. А с иконы выручили около 20 тысяч рублей.

Лапшину и Кочергиной предъявлено обвинение в убийстве двух человек, дело направлено в суд.