Житель Кузбасса пойдет под суд за двойное убийство, совершенное 25 лет назад

В Кузбассе раскрыли двойное убийство, совершенное 25 лет назад Житель Кузбасса пойдет под суд за двойное убийство, совершенное 25 лет назад

Москва28 апр Вести.Житель города Кемерово 55 лет предстанет перед судом по обвинению в убийстве двух человек, совершенном 25 лет назад, сообщила пресс-служба СУ СК России по Кемеровской области – Кузбассу в мессенджере МАХ.

По данным следствия, в июле 2000 года обвиняемый и его соучастник проникли в дом знакомой им женщины и ее сестры с целью похитить крупную сумму денег.

Сообщник фигуранта ударил потерпевшую по лицу и нанес ей не менее двух ударов ножом в спину, после чего накинул на шею потерпевшей шнур, которым обвиняемый задушил женщину. После чего обвиняемый, удерживая сестру потерпевшей, закрывал ей рот рукой, в то время как сообщник наносил ей удары ножом в туловище. От полученных повреждений женщина скончалась на месте происшествия написали в пресс-службе

После этого мужчины сбежали через окно, оставив следы пальцев на раме.

Тогда личности соучастников установить не удалось, однако сейчас следователи направили папиллярные узоры на повторную экспертизу, по результатам которой получены данные о личности одного из нападавших.

Согласно выводам эксперта, следы оставлены мужчиной, ранее судимым за совершение преступлений против собственности отметили в ведомстве

Мужчина был задержан и дал признательные показания. Он заключен под стражу, дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Уголовное дело в отношении второго соучастника выделено в отдельное производство и прекращено в связи со смертью.