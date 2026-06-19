Житель Кузбасса 14 лет назад убил хозяев дома, где был в гостях

Житель Кузбасса признан виновным в двойном убийстве 14-летней давности Житель Кузбасса 14 лет назад убил хозяев дома, где был в гостях

Москва19 июн Вести.Житель поселка Щебзавод обвиняется в убийстве двух и более лиц, сообщила пресс-служба СУ СК России по Кемеровской области – Кузбассу в мессенджере МАХ.

По данным следствия, весной 2012 года фигурант, находясь в квартире приятеля и его сожительницы, расположенной на улице Кучина в городе Прокопьевске, распивал спиртные напитки. В ходе возникшей ссоры фигурант схватил мужчину руками за шею и задушил потерпевшего. Впоследствии он задушил также находившуюся в квартире женщину, после чего скрылся с места преступления написали в пресс-службе

Следователи и криминалисты регионального управления СК России повторно изучили материалы дела, допросили свидетелей и получили новые данные, которые помогли установить личность преступника.

Мужчина скрывался в другом регионе, однако его удалось задержать и доставить в Прокопьевск, где он был арестован.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.