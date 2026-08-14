Житель Кузбасса обвиняется в убийстве сожительницы из ревности Кузбассовец избил сожительницу гвоздодером до смерти из ревности

Москва14 авг Вести.Житель Ижморского муниципального округа 34 лет обвиняется в убийстве сожительницы, сообщила пресс-служба СУ СК России по Кемеровской области – Кузбассу в мессенджере МАХ.

По версии следствия, в ночное время 2 августа 2026 года в селе Симбирка Ижморского муниципального округа между мужчиной и его сожительницей произошла ссора на почве ревности, в ходе которой фигурант нанес женщине множественные удары металлическим предметом в область головы и тела. Затем он перевез потерпевшую на мопеде к месту их совместного проживания, где от полученных травм женщина скончалась написали в пресс-службе

В ходе допроса мужчина подробно рассказал о произошедшем. Он отправлен под арест.

В ходе осмотра места происшествия следователи изъяли орудие преступления – металлическую выдергу (гвоздодер – ред.) отметили в ведомстве

Обвиняемому назначена психолого-психиатрическая экспертиза, которая установит его психическое состояние в момент совершения преступления. Ведется следствие.