В Томске 18-летний юноша зарезал экс-сожителя своей девушки из-за ревности Томич нанес 56 ножевых ранений бывшему сожителю своей девушки из ревности

Москва9 июл Вести.В Томске завершено расследование уголовного дела в отношении 18-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве. Об этом сообщило СУ СК РФ по Томской области на платформе MAX.

Следственным отделом по Советскому району города Томска СУ СК РФ по Томской области завершено расследование уголовного дела в отношении 18-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) говорится в публикации Следкома

По данным следствия, преступление произошло на почве ревности в апреле текущего года. Фигурант пришел в квартиру к бывшему сожителю своей девушки на улице Сибирской и потребовал прекратить общение с ней. Получив отказ, он набросился на молодого человека с кулаками, а затем нанес оппоненту не менее 56 ударов ножом в область жизненно важных органов. После содеянного он покинул место инцидента.

Потерпевший скончался на месте.

Обвиняемый полностью признал вину. Сейчас он находится под стражей. Уголовное дело направлено в суд.