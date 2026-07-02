Москва2 июлВести.В Иркутской области завершили расследование дела о двойном убийстве, совершенном местным жителем 20 лет назад. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.
В 2006 году в одной из квартир Ангарска были обнаружены тела двух женщин. Тогда установить причастных к убийствам лиц не удалось.
Теперь же выяснилось, что одним из них был 45-летний мужчина. Была установлена личность и второго фигуранта, однако дело в отношении него было закрыто в связи с его смертью.
Перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в убийстве, совершенном в 2006 годунаписано в MAX СК Иркутской области
Следствие собрало достаточную доказательную базу. Дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.