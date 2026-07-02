В Иркутской области будут судить мужчину, убившего двух женщин 20 лет назад

Житель Ангарска попал под суд за убийство двух женщин в 2006 году В Иркутской области будут судить мужчину, убившего двух женщин 20 лет назад

Москва2 июл Вести.В Иркутской области завершили расследование дела о двойном убийстве, совершенном местным жителем 20 лет назад. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.

В 2006 году в одной из квартир Ангарска были обнаружены тела двух женщин. Тогда установить причастных к убийствам лиц не удалось.

Теперь же выяснилось, что одним из них был 45-летний мужчина. Была установлена личность и второго фигуранта, однако дело в отношении него было закрыто в связи с его смертью.

Перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в убийстве, совершенном в 2006 году написано в MAX СК Иркутской области

Следствие собрало достаточную доказательную базу. Дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.