Москва6 апр Вести.Осужденный пожизненно Михаил Попков, известный как ангарский маньяк, убыл из Иркутска в исправительную в Мордовию. Об этом сообщает прокуратура Иркутской области.

В декабре 2025 года суд признал серийного убийцу виновным в еще двух аналогичных преступлениях, совершенных в 2008 году. Его жертвами стали две 27-летние женщины.

Ему назначено окончательное наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима… После вступления приговора в законную силу осужденный Михаил Попков этапирован к месту отбывания наказания в одну из колоний особого режима в Республике Мордовия говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Попков орудовал в Приангарье с 1992-го по 2011 год. На счету маньяка 86 жертв, среди них 85 женщин и милиционер. Еще двум пострадавшим удалось выжить, они получили тяжкие телесные повреждения. В некоторых преступлениях он сознался, уже находясь в колонии.