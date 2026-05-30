Москва30 маяВести.Суд отклонил кассационную жалобу пожизненно осужденного "Битцевского маньяка" Александра Пичушкина, который оспаривал отказ в переводе в колонию поближе к Москве, сообщает РИА Новости.
Кассационная жалоба поступила в суд в конце февраля. В иске преступник просил о переводе, руководствуясь тем, что до задержания жил в столице, где до сих пор проживает его мать.
Жалоба Пичушкина была оставлена кассационным судом без удовлетворениясказано в материалах, имеющихся в распоряжении агентства
Кроме того, Пичушкин жаловался на проблемы со здоровьем и на "глубокие морально-нравственные страдания", требуя взыскать с ФСИН 100 тысяч рублей в качестве компенсации.
С 2007 года маньяк отбывает пожизненный срок в ИК "Полярная сова" за убийство 49 человек. Согласно выводам экспертизы, Пичушкин имеет шизопатическое расстройство, подразумевающее влечение к убийству с садистским компонентом.