Суд отказал "Битцевскому маньяку" Пичушкину в переводе в колонию ближе к Москве

Москва30 мая Вести.Суд отклонил кассационную жалобу пожизненно осужденного "Битцевского маньяка" Александра Пичушкина, который оспаривал отказ в переводе в колонию поближе к Москве, сообщает РИА Новости.

Кассационная жалоба поступила в суд в конце февраля. В иске преступник просил о переводе, руководствуясь тем, что до задержания жил в столице, где до сих пор проживает его мать.

Жалоба Пичушкина была оставлена кассационным судом без удовлетворения сказано в материалах, имеющихся в распоряжении агентства

Кроме того, Пичушкин жаловался на проблемы со здоровьем и на "глубокие морально-нравственные страдания", требуя взыскать с ФСИН 100 тысяч рублей в качестве компенсации.

С 2007 года маньяк отбывает пожизненный срок в ИК "Полярная сова" за убийство 49 человек. Согласно выводам экспертизы, Пичушкин имеет шизопатическое расстройство, подразумевающее влечение к убийству с садистским компонентом.