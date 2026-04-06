Москва6 апрВести.В отношении выжившего после 2-месячного дрейфа в Охотском море Михаила Пичугина запрошено 3 года лишения свободы. Об этом сообщает ТАСС.
Ему грозит отбывание наказания в колонии-поселении.
Окончательно назначить наказание в виде лишения свободы на срок 3 года в колонии-поселенииприводит агентство слова представителя гособвинения
Кроме того, также для Пичугина запрашивают штраф в размере 50 тысяч рублей.
Ранее мать погибшего в Охотском море подростка выступила с обвинением Пичугина в гибели сына.