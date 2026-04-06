Гособвинение запросило для Пичугина 3 года колонии-поселения

Москва6 апр Вести.В отношении выжившего после 2-месячного дрейфа в Охотском море Михаила Пичугина запрошено 3 года лишения свободы. Об этом сообщает ТАСС.

Ему грозит отбывание наказания в колонии-поселении.

Кроме того, также для Пичугина запрашивают штраф в размере 50 тысяч рублей.

Ранее мать погибшего в Охотском море подростка выступила с обвинением Пичугина в гибели сына.