Москва4 мая Вести.Михаил Пичугин после вступления в силу приговора по делу о гибели его брата и племянника намерен подавать кассационную жалобу. Об этом сообщает ТАСС.

Агентство приводит слова адвоката Пичугина Андрея Назарова.

Михаил отказался подавать апелляционную жалобу, но будем писать кассацию. Это право осужденного и это допускает закон заявил представитель осужденного

Накануне стало известно о вступлении в силу приговора в отношении Пичугина.

Сам он признал вину по части отдаления от берега на лодке на неположенное расстояние для маломерных судов. Однако виновным в гибели родственников себя не признал.