Москва27 мая Вести.Родственники убитого дочерьми предпринимателя Михаила Хачатуряна потребовали пересмотра дела. Об этом сообщила "Российская газета" со ссылкой на судебные документы.

По данным издания, кассационную жалобу на вступивший в силу приговор суда подали в середине мая. Ее рассмотрит Верховный суд РФ.

Близкие столичного предпринимателя, которого посмертно признали виновным в сексуальном насилии и издевательствах над дочерьми, потребовали нового пересмотра дела говорится в публикации

Отмечается, что в картотеке Верховного суда информации о деле Михаила Хачатуряна пока нет.

Убийство предпринимателя произошло в 2018 году. Преступление совершили три его дочери. Девушек задержали, но вскоре открылись новые обстоятельства: оказалось, что отец издевался над ними.

В итоге суд признал вину Михаила Хачатуряна в насильственных действиях сексуального характера, незаконном изготовлении порно и причинении тяжкого вреда здоровью. Расследование убийства возобновили, и адвокаты надеются на снисхождение суда в связи с вынесенным предпринимателю приговором.