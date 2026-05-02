Москва2 мая Вести.Скончался бизнесмен Дмитрий К., который в декабре прошлого года жестоко избил свою девушку Анжелику Т. и стал фигурантом уголовного дела, пишет Telegram-канал SHOT.

По данным издания, за несколько дней до смерти 41-летний предприниматель переоформил все свои счета на родителей.

По предварительным данным, сердце мужчины не выдержало переживаний, связанных с уголовных делом, которое на него возбудили после жуткого избиения сожительницы. Фигуранту грозило до восьми лет колонии.

Умер бизнесмен …, который жестоко избил свою девушку … в декабре прошлого года говорится в публикации

Мужчина разбил голову своей девушке, когда та заявила, что хочет уйти от него. Анжелике тогда потребовалась трепанация черепа, и она долго не могла говорить.

Ее бывший сожитель после произошедшего стал фигурантом уголовного дела по статье о нанесении тяжких телесных повреждений и был отправлен под домашний арест.

Что касается Анжелики, то ее речь еще не полностью восстановилась. Девушка продолжает проходить сложную реабилитацию.