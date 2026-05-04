Москва4 маяВести.В Ростовской области завершили расследование уголовного дела в отношении местного жителя, который во время пьяной ссоры убил знакомую и забетонировал ее труп в подвале своего дома. Об этом сообщили в СУ СКР по региону.
Преступление произошло в ночь на 13 февраля в частном жилом доме в городе Гуково. 38-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения избил 45-летнюю приятельницу неустановленным предметом. От полученных травм она скончалась на месте.
С целью сокрытия преступления обвиняемый перенес тело погибшей в подвал дома и забетонировал егоговорится в сообщении СК
Отмечается, что раскрыть преступление удалось в ходе проверки по факту исчезновения женщины. При осмотре дома подозреваемого были найдены следы, указывающие на возможное убийство. Мужчина признался в содеянном и указал место, где спрятал тело.
На время следствия фигуранта заключили под стражу.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.