В Ростовской области будут судить мужчину, забетонировавшего знакомую Житель Ростовской области, забетонировавший труп в подвале, пойдет под суд

Москва4 мая Вести.В Ростовской области завершили расследование уголовного дела в отношении местного жителя, который во время пьяной ссоры убил знакомую и забетонировал ее труп в подвале своего дома. Об этом сообщили в СУ СКР по региону.

Преступление произошло в ночь на 13 февраля в частном жилом доме в городе Гуково. 38-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения избил 45-летнюю приятельницу неустановленным предметом. От полученных травм она скончалась на месте.

С целью сокрытия преступления обвиняемый перенес тело погибшей в подвал дома и забетонировал его говорится в сообщении СК

Отмечается, что раскрыть преступление удалось в ходе проверки по факту исчезновения женщины. При осмотре дома подозреваемого были найдены следы, указывающие на возможное убийство. Мужчина признался в содеянном и указал место, где спрятал тело.

На время следствия фигуранта заключили под стражу.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.