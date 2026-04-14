Мать выжившего в Охотском море Пичугина просила суд о снисхождении Мать выжившего путешественника в Охотском море просила суд о снисхождении

Москва14 апр Вести.Мать выжившего после двух месяцев дрейфа в Охотском море путешественника Михаила Пичугина в комментарии ИС "Вести" рассказала, что перед оглашением приговора просила суд о снисхождении.

Наталья Пичугина просила не судить сына строго. Заседание суда проходило в закрытом режиме.

Чтобы сильно не судили его, чтобы условно хоть. У меня и так, внука и сына забрали, его посадят и совсем сказала женщина

Суд Улан-Удэ приговорил выжившего после 67 дней дрейфа в Охотском море Михаила Пичугина к трем годам принудительных работ. Его признали виновным в гибели старшего брата и племянника, с которыми он отправился в путешествие на лодке в августе 2024 года.

Ранее друг Михаила Пичугина рассказал, что тот тяжело переживает эту трагедию.

4 апреля 2024 года Пичугин с братом и племянником отправились на Шантарские острова. На обратном пути мотор заглох, судно начало дрейфовать. Первым умер 16-летний племянник Илья, затем – 49-летний брат Сергей. Около трех недель Михаил дрейфовал, оставаясь рядом с их телами. 14 октября его обнаружили рыбаки - мужчина был критически обезвожен и потерял порядка 50 килограммов веса.