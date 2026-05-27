SHOT: "сосновский маньяк" Андрей Кийко погиб на СВО в ДНР еще полгода назад

Маньяк Кийко, насиловавший и убивавший девушек в парке "Сосновка", погиб на СВО SHOT: "сосновский маньяк" Андрей Кийко погиб на СВО в ДНР еще полгода назад

Москва27 мая Вести.Андрей Кийко, известный как "сосновский маньяк", погиб в зоне проведения специальной военной операции. По данным канала SHOT, смерть наступила еще полгода назад в ДНР 0 25 декабря 2025 года.

В ходе СВО 41-летний мужчина получил ранение на фронте, лечился в госпитале, а после реабилитации в 2025 году его снова отправили выполнять боевые задачи. По предварительной информации, тело погибшего эвакуировать не удалось.

Предварительно, он погиб при выполнении боевых задач в ДНР 25 декабря, тело эвакуировать не смогли говорится в публикации SHOT

До этого в СМИ появилась информация, что Кийко разыскивают в Ленинградской области - якобы он сбежал из медицинского учреждения.

На счету маньяка три доказанных убийства, восемь изнасилований и 11 разбойных нападений. Своих жертв – девушек в парке "Сосновка" – он душил, угрожал ножом, насиловал и грабил. Не все пострадавшие выжили.

Поиски преступника заняли полтора года. За это время полиция проверила порядка 800 человек. Кийко задержали в январе 2007 года, он дал признательные показания. В 2008 году его приговорили к 22 годам колонии строгого режима, позднее срок увеличили до 25 лет.

В 2024 году, когда до конца наказания оставалось семь лет, Кийко заключил контракт с Министерством обороны. В начале 2025 года получил ранение, лежал в госпиталях Ростова и Кронштадта.