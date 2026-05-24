Мародерство, наркотики, изнасилования: военнопленный о том, что поощряется в ВСУ Военнопленный рассказал, что в рядах ВСУ поощряется мародерство и изнасилования

Москва24 мая Вести.В рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) поощряются мародерство, употребление наркотиков, изнасилование и убийство мирных жителей. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказал украинский военнопленный Роман Киряков.

По его Кирякова, он сдался в плен в районе села Гуево Курской области, куда ВСУ зашли в августе 2024 года. Тогда, в первые дни вторжения, один из сержантов изнасиловал русскую девушку, сообщил военный.

Там была девочка одна. Ей 25 лет было. И там один [боевик] сорок два года было ему. И он полез к ней – приходил, напивался рассказал пленный

Также он сообщил, что украинские боевики употребляли наркотики и алкоголь прямо на позициях. Поощрялось и мародерство – за ценные вещи командиры давали выходные.

Мы ездили и типа грабили – залезали в дома, вытягивали там ценные вещи, бензин брали. Хлопцы хвалились, что они там взяли цепочки, понаходили, телефоны понаходили. [Нам] говорили, когда зайдете на [курскую] землю, можете грабить, что хотите. Да эти люди так и делали, наши украинские солдаты так и делали – насиловали, убивали. Наркотики нам привозил сержант в пакете целлофановом: соль и траву добавил он

Ранее президент РФ Владимир Путин после удара по студенческому общежитию в Старобельске обратился к ВСУ и призвал боевиков не выполнять преступные приказы Киева.