Военнопленный рассказал, как ведется подготовка боевиков ВСУ в учебных центрах

Москва24 мая Вести.Командиры в Вооруженных силах Украины (ВСУ) при подготовке боевиков прибегают к антироссийской пропаганде и жестким силовым методам. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказал украинский военнопленный Сергей Манько.

Он отметил, что в учебном центре из России целенаправленно формировали образ врага. Со временем у Манько начали появляться сомнения, которые и подтолкнули его к побегу из части. На попутных машинах он добрался из Днепропетровской области в Харьковскую, после чего направился к границе, где и встретил российских солдат.

Мне все не нравилось – ты сам пришел и подписал контракт, и к тебе как к куску дерьма относятся. Командир в принципе и прикладом по лицу [мог] дать… Нам, можно сказать, промывали мозги, велась антироссийская такая риторика, [прививали] ненависть ко всему, что связано с Россией, что Россия – это главный враг Украины, что столетиями Россия угнетала Украину и украинский народ, и что мы должны с этим бороться рассказал пленный

