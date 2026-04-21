SHOT: серийный убийца из Зеленограда Гриценко погиб на СВО

Москва21 апр Вести.Вышедший по УДО маньяк Юрий Гриценко, известный как зеленоградский Чикатило, погиб в зоне специальной военной операции. Об этом стало известно Telegram-каналу SHOT.

Отмечается, что серийный убийца, на счету которого пять жертв, по состоянию здоровья служил в санитарно-эвакуационном взводе отряда "Шторм Z".

Родственников у маньяка не осталось, поэтому его, предварительно, похоронят в ЛНР говорится в публикации

На СВО Гриценко отправился в сентябре 2023 года, выйдя по УДО из колонии в Мордовии.

Бывший милиционер Гриценко забил сковородкой проститутку, а затем стал искать жертв в Зеленоградском лесопарке. Он подкрадывался сзади и бил молотком в висок.