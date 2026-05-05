Москва5 маяВести."Астраханский душитель" Ваган Сафарян, осужденный за три убийства, погиб в зоне проведения СВО. Такие данные приводит канал SHOT.
По имеющимся сведениям, 64-летний душегуб из Астрахани погиб летом 2025 года, попав под обстрел при выполнении боевых задач. Убийца успел прослужить в подразделении штурмовиков 2 месяца.
Тело Сафаряна удалось опознать не сразу. Похоронили его позже - в родной Астраханиговорится в сообщении
На счету Сафаряна три доказанные жертвы. Первое убийство было совершено в 90-х.