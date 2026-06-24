Москва24 июнВести.Серийный убийца Олег Фоминых, который ушел в зону спецоперации в 2026 году, попал под удар в составе штурмовой группы отряда "Шторм-Z". 59-летний убийца погиб, сообщает Telegram-канал SHOT.
Преступник заключил контракт с Минобороны в январе 2026 года — после судебных слушаний по серии убийств.
Маньяк убивал людей с 1983 по 1997 года. 39 лет ему удалось скрывать это.
На счету душегуба три доказанных убийства (подросток, девушка и мужчина), а также два неудачных нападения, после которых жертвы смогли выжить. Связать старые дела с маньяком удалось только в 2022 годуотмечается в сообщении
Фоминых убивал с особой жестокостью, нанося жертвам множественные удары молотком и другими острыми предметами. После он душил их.
Также известно, что убийца съел страницы со своим признанием.
Душегуба посадили на 9 лет и 11 месяцев, ему должны были добавить еще срок, но приговор не успели вынести. Преступник отправился штурмовиком на спецоперацию.