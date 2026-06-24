Курганский маньяк Олег Фоминых отправился на СВО и погиб SHOT: курганский маньяк Фоминых погиб в зоне СВО

Москва24 июн Вести.Серийный убийца Олег Фоминых, который ушел в зону спецоперации в 2026 году, попал под удар в составе штурмовой группы отряда "Шторм-Z". 59-летний убийца погиб, сообщает Telegram-канал SHOT.

Преступник заключил контракт с Минобороны в январе 2026 года — после судебных слушаний по серии убийств.

Маньяк убивал людей с 1983 по 1997 года. 39 лет ему удалось скрывать это.

На счету душегуба три доказанных убийства (подросток, девушка и мужчина), а также два неудачных нападения, после которых жертвы смогли выжить. Связать старые дела с маньяком удалось только в 2022 году отмечается в сообщении

Фоминых убивал с особой жестокостью, нанося жертвам множественные удары молотком и другими острыми предметами. После он душил их.

Также известно, что убийца съел страницы со своим признанием.

Душегуба посадили на 9 лет и 11 месяцев, ему должны были добавить еще срок, но приговор не успели вынести. Преступник отправился штурмовиком на спецоперацию.