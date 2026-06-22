Москва22 июн Вести.60-летний участник одной из преступных группировок в РФ Виктор Канахович, отсидевший 14 лет за убийство бывшего телохранителя главаря ореховской ОПГ Александра Циборовского, ушел добровольцем в зону спецоперации. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

В 2017 году после освобождения Канахович пошел работать на завод в Кургане, также он открывал бизнес, но безуспешно.

В итоге Канахович закрыл свое ООО <…> Он подписал контракт с Минобороны и отправился добровольцем на СВО отмечается в сообщении

Канахович — одноклассник знаменитого киллера Александра Солоника (Македонского). Мужчины примкнули к ОПГ в начале 1990-х, отмечает канал.