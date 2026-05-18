Киллер Ореховской ОПГ после тюрьмы стал водителем такси SHOT: киллер, убивший 22 человека, стал водителем такси в Крыму

Москва18 мая Вести.Олег Пронин, известный в криминальном мире киллер Ореховской ОПГ, после выхода из заключения нашел работу водителя такси в Крыму. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Одного из самых известных киллеров в истории России взяли в местный сервис такси. Согласовали аж в бизнес-класс. Бывший бандит на старенькой «мазде» возит VIP-клиентов уточняется в сообщении

58-летний криминальный авторитет, известный как Аль Капоне, убил 22 человека. Теперь он водитель VIP-такси, но не может работать по ночам, так как судом установлен запрет на выход из дома с 10 вечера до 6 утра. Ради переезда в Крым бывший киллер и его жена продали трехкомнатную квартиру в Кемерове.