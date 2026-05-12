Георги Квантришвили накопил более 5 млн рублей долгов, его ищут приставы

Москва12 мая Вести.Сын криминального авторитета Отари Квантришвили объявлен в розыск. 44-летний Георги задолжал по микрозаймам более 5 миллионов рублей. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

Сына одного из самых опасных криминальных авторитетов 90-х Отари Квантришвили объявили в розыск судебные приставы. По данным SHOT, Квантришвили-младший накопил миллионные долги по микрозаймам

Бизнесмен пошел по стопам отца, но его предприятия не приносили прибыли. Он брал микрозаймы и кредиты, но платежи по ним со временем стали для Георги неподъемными. Две микрофинансовые организации подали на него в суд, иски удовлетворили. Общая сумма долгов Квантришвили-младшего - 5 141 000 рублей.

Отари Квантришвили был одним из самых влиятельных авторитетов 90-х годов, лидером "спортивной" группировки, "теневым хозяином" казино Москвы. Его называли крестным отцом русской мафии. Он был убит у Краснопресненских бань 5 апреля 1994 года. Киллер - Алексей Шерстобитов (Леша Солдат), заказчик - лидер Ореховской ОПГ Сильвестр (Сергей Тимофеев). Причина - передел криминального бизнеса. Сильвестр был взорван в Москве в том же году, Леша Солдат отбывает срок в колонии.

Георги Квантришвили сейчас находится в розыске. Приставы принимают меры по взысканию долга.