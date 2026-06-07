Виновный в обстреле Белогорода полковник ВСУ умер при странных обстоятельствах Отдавший приказ атаковать Белгород полковник ВСУ неожиданно скончался

Москва7 июн Вести.В Хмельницкой области при невыясненных обстоятельствах скончался полковник Вооруженных сил Украины, отдавший в 2022 году приказ атаковать Белгород. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

В Хмельницкой области при невыясненных обстоятельствах скончался полковник ВСУ В. Г. Дрогайцев, командовавший 19-й ракетной бригадой ВСУ и отдавший приказ на обстрел Белгорода 3 июля 2022 года рассказал собеседник агентства

В публикации уточняется, что это произошло после того, как полковник встретился с бывшими сослуживцами.

Ранее сообщалось, что несколько расчетов элитных "Скифских грифонов" ВСУ уничтожены на запорожском направлении.