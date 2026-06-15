Каскадер из фильмов "Майор Гром" и "Солнцепек" Чингиз Додиев погиб в зоне СВО

На СВО погиб каскадер из фильмов "Майор Гром" и "Солнцепек" Чингиз Додиев Каскадер из фильмов "Майор Гром" и "Солнцепек" Чингиз Додиев погиб в зоне СВО

Москва15 июн Вести.Каскадер из фильмов "Майор Гром" и "Солнцепек" Чингиз Додиев погиб в зоне спецоперации при выполнении боевых задач. Об этом сообщил клуб единоборств Fight Club_Golden Gloves.

Военнослужащий погиб 3 июня на территории Украины. Прощание состоится в селе Барагхан Республики Бурятия. О дате и времени сообщат дополнительно.

Чингиз исполнил воинский долг, отдал жизнь во имя нашей страны, за мирное небо… [Он] останется в памяти родных и близких - любящим жизнь, жизнерадостным, справедливым, сильным духом, добрым, надежным другом, замечательным человеком, любящим мужем и самым лучшим, нежным отцом говорится в сообщении, опубликованном в сообществе клуба во "Вконтакте"

Чингиз Додиев родился 1 декабря 1993 года в селе Барагхан Республики Бурятия. После окончания школы прошел срочную службу в армии РФ, выступал по армейскому рукопашному, занимал призовые места, стал многократным призером Забайкальского края, Республики Бурятия, Иркутской области. Ко всему прочему, боец является двукратным чемпионом Северо-Запада по рукопашному бою среди силовых структур, многократным чемпионом Санкт-Петербурга и Ленинградской области по рукопашному бою (Динамо).

[Додиев] нашел в тренерстве, тренировал детей с 3-х лет и до 18, взрослых… Регулярно проводил благотворительные соревнования, помогал детскому дому. Параллельно с тренерством увлекся каскадерством, снимался во многих российских фильмах и сериалах, среди них: "Майор Гром", "Солнцепек", "Мастер и Маргарита", "Василий Теркин", "Наш спецназ", "Адмиралы районов", "Тайны следствия", "Должник", "Невский", "Первый отдел", "Великолепная пятерка" и т. д. добавили в клубе

В июле 2023 года Чингиз Додиев в составе добровольцев вступил в ряды российской армии. Мужчина награжден медалями Жукова, "За боевые отличия", "За отвагу" и медалью участнику СВО.

У Чингиза Алексеевича остались супруга и две дочери.