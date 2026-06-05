Герой РФ Наран Очир-Горяев погиб в зоне спецоперации при выполнении боевых задач

Герой России Наран Очир-Горяев погиб в зоне СВО при выполнении боевых задач Герой РФ Наран Очир-Горяев погиб в зоне спецоперации при выполнении боевых задач

Москва5 июн Вести.Герой России, заместитель командира батальона, старший лейтенант Наран Очир-Горяев погиб в зоне спецоперации при выполнении боевых задач. Об этом сообщил глава Республики Калмыкия Бату Хасиков.

Калмыкия понесла невосполнимую утрату. При выполнении боевых задач … погиб наш прославленный земляк Герой России … Наран Алексеевич Очир-Горяев… Это огромная потеря. Наран Алексеевич был человеком исключительной храбрости и силы духа. Он с честью выполнял свой долг, защищая безопасность страны и мирную жизнь наших граждан написал Хасиков в своем канале в мессенджере МАХ

Он назвал военнослужащего настоящим воином, примером мужества и верности присяге.

Наран Очир-Горяев находился на передовой с первых дней специальной военной операции. За его плечами – Соледар, освобождение Северска, сложнейшие боевые операции. Подразделение под его командованием действовало профессионально, с минимальными потерями.

Хасиков выразил соболезнования родным, близким и боевым товарищам погибшего, пообещав, что власти окажут всю необходимую поддержку семье.