Погибшего в зоне СВО Героя России Нарана Очир-Горяева похоронят в Элисте Погибшего в зоне СВО Героя России Нарана Очир-Горяева похоронят в Элисте 10 июня

Москва5 июн Вести.Героя России, заместителя командира батальона, старшего лейтенанта Нарана Очир-Горяева, погибшего в зоне спецоперации при выполнении боевых, похоронят 10 июня в Элисте. Об этом рассказал представитель пресс-службы правительства Республики Калмыкия в беседе с агентством ТАСС.

Ранее в этот день глава региона Бату Хасиков сообщил о смерти военнослужащего, назвав его настоящим воином, примером мужества и верности присяге.

Наран Очир-Горяев находился на передовой с первых дней специальной военной операции. За его плечами – Соледар, освобождение Северска, сложнейшие боевые операции. Мужчина прошел путь от рядового штурмовика до командира штурмовой роты мотострелкового батальона 6-й отдельной мотострелковой бригады 3-й общевойсковой армии Южного военного округа. Подразделение под его командованием действовало профессионально, с минимальными потерями.

Президент России Владимир Путин 3 раза встречался с Нараном Алексеевичем. Герой России также принимал участие в прямом эфире программы "Итоги года с Владимиром Путиным".