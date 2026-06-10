Москва10 июнВести.Барельеф в память о Герое России Наране Очир-Горяеве появится на Аллее Героев в Калмыкии до конца года, передает РИА Новости со ссылкой на региональное правительство.
Замкомандира батальона Очир-Горяев погиб на СВО в ходе выполнения боевых задач. Об этом 5 июня сообщил глава республики Бату Хасиков.
Его имя обязательно появится на Аллее Героев в Элисте. Это будет барельеф рядом с другими Героями, связанными с нашей республикойговорится в сообщении
Собеседник агентства уточнил, что увековечить память воина планируется до конца 2026 года.
Ранее глава Калмыкии назвал Очир-Горяева настоящим богатырем. За проявленные мужество и героизм при выполнении боевых задач указом президента Российской Федерации он был удостоен звания Героя РФ.
В декабре 2025 года президент РФ Владимир Путин пригласил его на прямую линию. В ходе беседы Очир-Горяева рассказал о том, как шла работа по взятию Северска.