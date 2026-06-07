Москва7 июн Вести.Глава Республики Калмыкия Бату Хасиков поделился воспоминаниями о последней встрече с Героем России, заместителем командира батальона старшим лейтенантом Нараном Очир-Горяевым, который погиб в зоне специальной военной операции (СВО) при выполнении боевых задач. Об этом Хасиков рассказал в интервью информационной службе "Вести".

Глава региона назвал погибшего настоящим богатырем и истинным воином.

Мы с ним из одного города. Последний раз с Нараном Алексеевичем мы пообщались 23 февраля в Элисте. Я тогда также поделился своими мыслями, сказав о том, что хотел бы видеть его в команде. Но он мне сказал очень сильную фразу: "Я должен быть с пацанами до конца. До Победы" рассказал Хасиков

Герой России, заместитель командира батальона старший лейтенант Наран Очир-Горяев погиб в зоне спецоперации при выполнении боевых задач. Военный находился на передовой с первых дней специальной военной операции. За его плечами – Соледар, освобождение Северска, сложнейшие боевые операции. Подразделение под его командованием действовало профессионально, с минимальными потерями.