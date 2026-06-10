В Калмыкии простились с погибшим на СВО Героем РФ Нараном Очир-Горяевым Героя России Нарана Очир-Горяева похоронили в Калмыкии

Москва10 июн Вести.В Калмыкии прошла церемония прощания с Героем России Нараном Алексеевичем Очир-Горяевым, сообщил в мессенджере MAX глава региона Бату Хасиков.

Заместитель командира батальона старший лейтенант Наран Очир-Горяев погиб в зоне проведения СВО при выполнении боевых задач.

Наран Очир-Горяев продолжил славные традиции воинов Калмыкии – тех, кто веками стоял на страже южных рубежей нашей Родины. Он воевал за безопасность страны, за будущее России написал руководитель субъекта

Бату Хасиков, который был лично знаком с погибшим Героем России, охарактеризовал Нарана Очир-Горяева, как храброго воина и грамотного командира, который был способен на нестандартные решения, чтобы сберечь жизни своих бойцов.