Москва10 июнВести.В Калмыкии прошла церемония прощания с Героем России Нараном Алексеевичем Очир-Горяевым, сообщил в мессенджере MAX глава региона Бату Хасиков.
Заместитель командира батальона старший лейтенант Наран Очир-Горяев погиб в зоне проведения СВО при выполнении боевых задач.
Наран Очир-Горяев продолжил славные традиции воинов Калмыкии – тех, кто веками стоял на страже южных рубежей нашей Родины. Он воевал за безопасность страны, за будущее Россиинаписал руководитель субъекта
Бату Хасиков, который был лично знаком с погибшим Героем России, охарактеризовал Нарана Очир-Горяева, как храброго воина и грамотного командира, который был способен на нестандартные решения, чтобы сберечь жизни своих бойцов.