Глава Калмыкии: Очир-Горяев был счастливым, потому что знал свое предназначение

Глава Калмыкии о погибшем Герое России Очир-Горяеве: он был счастливым человеком Глава Калмыкии: Очир-Горяев был счастливым, потому что знал свое предназначение

Москва10 июн Вести.Погибший Герой России Наран Очир-Горяев был счастливым человеком, четко осознающим свое предназначение, рассказал в беседе с ИС "Вести" глава Калмыкии Бату Хасиков.

Глава региона присутствовал на похоронах военнослужащего на Элистинском городском кладбище.

Для меня лично это большое горе… Природа Нарана Очир-Горяева, Героя России, в том, что он истинный воин… Когда мы с ним общались, я видел, что он счастливый человек, потому что он четко понимал и сознавал свое предназначение отметил Хасиков

Сейчас главная задача – поддержать маму, супругу и детей погибшего, добавил глава региона.

На фоне сильного духа Нарана Алексеевича, долг каждого из нас – делать все для того, чтобы мы достигли победы… Мы должны стараться где-то жертвовать собой полностью, на отдачу, вносить свой вклад, тем самым подчеркивая, что память о Наране Алексеевиче, истинном воине, Герое России, будет жить вечно заключил глава республики

Герой России, заместитель командира батальона старший лейтенант Наран Очир-Горяев погиб в зоне спецоперации при выполнении боевых задач. Военный находился на передовой с первых дней СВО. За его плечами – Соледар, освобождение Северска, сложнейшие боевые операции. Подразделение под его командованием действовало профессионально, с минимальными потерями.

По словам его сослуживцев, Очир-Горяев был человеком исключительного мужества и силы духа.