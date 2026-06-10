Москва10 июн Вести.Фирюза Меджитова, школьная учительница погибшего героя России Нарана Очир-Горяева, заявила, что гордится своим учеником. В комментарии ИС "Вести" она заявила, что он с детских лет был человеком дела и всегда доводил все до конца.

У Нарана я преподавала в школе иностранный язык. Он был аккуратным, прилежным учеником, хорошо учился. Характер человека ведь формируется с самого детства. Наран был всегда готовым прийти первым на помощь, он был скромным, немногословным. Это был человек дела. В самые решающие моменты он мог взять инициативу в свои руки, держать ситуацию под контролем, организовать, потому что он был ответственным человеком. Я горжусь тем, что у меня такие ученики. Ученики-герои, ученики-патриоты своей Родины заявила она

Наран Очир-Горяев, получивший звание героя России, на СВО отправился рядовым водителем, затем, благодаря личным качествам, стал командиром штурмовой роты. 5 июня 2026 года стало известно, что военный погиб при выполнении боевых задач.

По мнению Фирюзы Меджитовой, Наран был человечком чести, и то, что он совершил героический поступок в зоне проведения спецоперации, закономерно.

Он был человек долга, чести. И он решил довести свое дело до конца, чтобы был результат, чтобы была победа сказала она

Глава Республики Калмыкия Бату Хасиков назвал погибшего настоящим богатырем и истинным воином.