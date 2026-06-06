Москва6 июн Вести.Погибший в зоне спецоперации Герой России, старший лейтенант Наран Очир-Горяев – достойный сын своего народа, настоящий богатырь и истинный воин. Такими словами о нем отозвался глава Республики Калмыкия Бату Хасиков в интервью ИС "Вести".

В беседе с журналистом он вспомнил о своем последнем разговоре с Очир-Горяевым, сказав, что "хотел бы видеть его в команде".

Наран Алексеевич Очир-Горяев – достойный сын своего народа, настоящий богатырь, истинный воин, Герой России. Мы с ним из одного города, были знакомы ранее. Даже моя мать преподавала у него в школе. Последний раз с Нараном Алексеевичем мы пообщались 23 февраля в Элисте. Я тогда также поделился своими мыслями, сказав о том, что хотел бы видеть его в команде. Но он мне сказал очень сильную фразу: "Я должен быть с пацанами до конца, до победы" сообщил Хасиков

5 июня стало известно, что Герой России Наран Очир-Горяев погиб в зоне спецоперации при выполнении боевых задач. 10 июня военнослужащего похоронят в Элисте.

Наран Очир-Горяев находился на передовой с первых дней СВО. За его плечами – Соледар, освобождение Северска и другие боевые операции. Мужчина прошел путь от рядового штурмовика до командира штурмовой роты мотострелкового батальона 6-й отдельной мотострелковой бригады 3-й общевойсковой армии Южного военного округа.

Президент РФ Владимир Путин три раза встречался с Нараном Алексеевичем. Герой России также принимал участие в прямом эфире программы "Итоги года с Владимиром Путиным" в 2025 году.