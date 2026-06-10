"Был офицером с большой буквы": сослуживцы рассказали о Герое РФ Очир-Горяеве Сослуживцы рассказали о мужестве Героя России Очир-Горяева

Москва10 июн Вести.Герой России, замкомандира батальона, старший лейтенант Наран Очир-Горяев был человеком мужества и чести. Об этом в комментарии ИС "Вести" рассказали его сослуживцы, которые пришли на церемонию прощания с бойцом спецоперации.

О гибели в зоне СВО при выполнении боевых задач уроженца Калмыкии Очир-Горяева стало известно 5 июня.

Он был офицером с большой буквы. Сегодня мы провожаем его в последний путь. Для нас он был боевым товарищем, живым воплощением мужества и чести, непоколебимой преданности своей Родине. Всегда готов был подставить в трудную минуту свое плечо, всегда рвался к личному составу, никогда не отсиживался в тылу, несмотря на высокое звание Героя Российской Федерации. Для нас это невосполнимая потеря отметил замкомандира 6-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады по военно-политической работе полковник Александр Опарин

Заместитель командира 1-го мотострелкового батальона по военно-политической работе капитан Сергей Ермолов рассказал, что Очир-Горяев был своим как для рядовых, так и для офицеров.

Он был добродушный, отзывчивый, мужественный, достойный РФ офицер. Он со всеми находил общий язык, простой человек – мог с бойцами поговорить, с офицерами. Несмотря на звание Героя России, он этим не козырял, и до конца выполнял свой воинский долг, который на него возложен. Не только для меня, но и в подразделении в целом – это очень большая утрата. Думаю, утрата для всей страны отметил боец

Глава Республики Калмыкия Бату Хасиков, который также пришел на церемонию прощания с Героем России, назвал Очир-Горяева настоящим богатырем и истинным воином.

Наран Очир-Горяев погиб в зоне спецоперации при выполнении боевых задач. Военный находился на передовой с первых дней СВО. За его плечами – Соледар, освобождение Северска, сложнейшие боевые операции. Подразделение под его командованием действовало профессионально, с минимальными потерями.

По словам его сослуживцев, Очир-Горяев был человеком исключительного мужества и силы духа.