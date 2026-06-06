Сослуживцы о Герое России Наране Очир-Горяеве: человек безграничной храбрости

Сослуживцы почтили память погибшего в зоне СВО Героя России Нарана Очир-Горяева Сослуживцы о Герое России Наране Очир-Горяеве: человек безграничной храбрости

Москва6 июн Вести.Погибший в зоне спецоперации Герой России, старший лейтенант Наран Очир-Горяев был человеком исключительного мужества и силы духа. Об этом рассказали его сослуживцы в интервью ИС "Вести".

По словам военнослужащего с позывным Бурый, Очир-Горяев до последнего выполнял свой долг.

Наран являлся исключительным человеком. Исключительного мужества, силы духа. И до последнего выполнял с честью свой долг сказал боец

Военнослужащий с позывным Таран отметил, что Очир-Горяев относился к своим сослуживцам как к братьям.

Его все называли Наран. Не видел я, чтобы он зазнавался, ставил себя выше других солдат или офицеров. С ним можно было разговаривать на "ты" рассказал он

5 июня стало известно, что Герой России Наран Очир-Горяев погиб в зоне спецоперации при выполнении боевых задач. 10 июня военнослужащего похоронят в Элисте.

Наран Очир-Горяев находился на передовой с первых дней СВО. За его плечами – Соледар, освобождение Северска и другие боевые операции. Мужчина прошел путь от рядового штурмовика до командира штурмовой роты мотострелкового батальона 6-й отдельной мотострелковой бригады 3-й общевойсковой армии Южного военного округа.

Президент РФ Владимир Путин три раза встречался с Нараном Алексеевичем. Герой России также принимал участие в прямом эфире программы "Итоги года с Владимиром Путиным" в 2025 году.