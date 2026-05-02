Москва2 мая Вести.Военкор Семен Пегов рассказал о последних кадрах, снятых в боевой обстановке командиром разведбатальона "Спарта" Владимиром Жогой (позывной Воха). Обстановка в Донецкой Народной Республике (ДНР) в те дни была максимально жесткой, пояснил Пегов в документальном фильме Александра Подопригоры "Воха. Сын, друг, командир", сообщает ИС "Вести".

[Видео] было снято для одного из наших общих друзей, не могу раскрывать, кто он. Это ребята, которые помогали фронту и подразделению машинами. И он [Жога] ехал на бронированной "Ниве", которую буквально за пару дней до всего произошедшего подогнали. Он записывал видео благодарности. И Вова говорит: "Вот какая классная машина, бронированная, стекло не пробило". А потом, когда смотрели [машину], увидели, что все-таки пробило. Фактически пуля прошла между ним и водителем. Уже по дороге он был в шаге от гибели. То есть ситуация была, конечно, тут максимально жесткая и экстремальная отметил Пегов

Ранее военкор рассказал журналистам, что бойцы "Спарты" в начале марта 2022 года проводили эвакуацию мирного населения из зоны боев в Волновахе. По его словам, когда военнослужащие продвигались вперед, чтобы проверить подвалы в пятиэтажках, начался шквальный огонь. Воха отправился на место событий, чтобы поддержать своих бойцов. Однако автомобиль комбата был обстрелян, а сам Жога получил смертельное ранение.

Владимир Жога погиб 5 марта 2022 года в Волновахе. На следующий день, 6 марта 2022 года, ему было присвоено звание Героя России посмертно. В ноябре 2025 года в память о командире батальона "Спарта" в Волновахе открыли памятник.