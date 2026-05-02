"В глазах была усталость": в "Спарте" рассказали о самоотверженности Жоги В батальоне "Спарта" рассказали о самоотверженности Владимира Жоги

Москва2 мая Вести.В батальоне "Спарта" спустя годы теплыми словами вспоминают бывшего комбата Владимира Жогу (Воха). Он был за своих ребят и всегда думал о нуждах батальона, рассказала замкомандира 80-го гвардейского разведбатальона "Спарта" 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Центр" Лали Гогохия в документальном фильме Александра Подопригоры "Воха. Сын, друг, командир", сообщает ИС "Вести".

День или два до гибели он меня вызвал ночью, у нас были вопросы по бронетанковой технике. Я видела в его глазах усталость. То есть человек, видно, не спал, у него было состояние очень уставшее. И при этом он все равно выполнял боевые задачи и не думал о себе вообще. Он думал о ребятах, думал о выполнении боевой задачи поделилась она

Владимир Жога погиб 5 марта 2022 года в Волновахе. В ноябре 2025 года в память о командире батальона "Спарта" в Волновахе открыли памятник.