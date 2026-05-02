Москва2 мая Вести.Кадры последнего разговора с командиром батальона "Спарта" Владимиром Жогой (Воха) были уничтожены, рассказал военкор, автор проекта War Gonzo Семен Пегов в документальном фильме Александра Подопригоры "Воха. Сын, друг, командир", сообщает ИС "Вести".

По словам военкора, перед штурмом Волновахи он приехал в Донецкую Народную Республику (ДНР). Именно тогда состоялся разговор с Жогой.

Я накануне штурма [Волновахи] приехал. Мы договорились, что я уже на следующий день с ребятами зайду сюда, что они тут закрепятся, будет более-менее безопасно. А он говорит: "А почему ты сам на штурм пойдешь? В общем, вешай камеру на БМП (боевая машина пехоты) и все. У тебя кадры будут". Но, к сожалению, ту БМП вместе с камерой сожгли, и последних кадров, по сути, последнего интервью Вовы, не существует рассказал Пегов

Владимир Жога погиб 5 марта 2022 года в Волновахе. Он получил смертельное ранение, когда прикрывал эвакуацию мирных жителей из зоны боевых действий. На следующий день, 6 марта 2022 года, ему было присвоено звание Героя России посмертно.

В ноябре 2025 года в память о командире батальона "Спарта" в Волновахе на месте его гибели открыли памятник.