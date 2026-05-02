"Больше, чем брат": Пегов рассказал, за что ценил Владимира Жогу Военкор Пегов: Владимир Жога был ранимым человеком, несмотря на брутальность

Москва2 мая Вести.Военкор Семен Пегов в документальном фильме Александра Подопригоры "Воха. Сын, друг, командир" рассказал о своей дружбе с бывшим комбатом "Спарты" Владимиром Жогой, сообщает ИС "Вести".

По его словам, комбат отличался "колючим" характером. При этом Жога был ранимым человеком.

У Вовы было ранение, и его определили в госпиталь, но характер у него был колючий, взрывоопасный. В общем, из госпиталя его выгнали через несколько часов, с кем-то он там повздорил. Я снимал квартиру напротив и предложил ему останавливаться у меня. И так получилось, что на протяжении всех этих лет то он у меня останавливался, когда я снимал квартиру, то я у него останавливался и наблюдал, как он после работы мультики смотрит. Превращался в обычного мальчишку. Он любил рубиться и в PlayStation. То есть он переключался в эти моменты. И действительно он был для меня больше, чем брат, это был родной для меня человек рассказал Пегов

По мнению военкора, Владимир Жога, несмотря на брутальность, многие вещи мог принимать близко к сердцу.

Я шучу иногда, что самые брутальные командиры на самом деле все в глубине души глубоко ранимые. И Вова - явно лидер среди всех, несмотря на весь свой брутальный образ он был человеком глубоко ранимым, многие вещи принимал близко к сердцу. Очень редко это показывал, и это могло удивить добавил он

Полковник Владимир Жога погиб 5 марта 2022 года при прикрытии эвакуации мирных жителей из Волновахи. Последнее видео, где комбат еще жив, опубликовал военкор Семен Пегов. В ноябре 2025 года в честь комбата "Спарты" в городе был установлен памятник.