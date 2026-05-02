Артем Жога рассказал, как сын сообщил ему о намерении воевать Артем Жога рассказал, как его сын сообщил об уходе в ополчение

Москва2 мая Вести.Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога рассказал, как его сын Владимир сообщил об уходе в ополчение. Деталями этого разговора он поделился в документальном фильме Александра Подопригоры "Воха. Сын, друг, командир", сообщает ИС "Вести".

Владимир Жога вступил в ополчение в 2014 году, когда ему было всего лишь 20 лет. Участвовал в обороне родного города Славянск. Однако из-за юного возраста его не брали ни в одно воинское подразделение. В одном из боев Жога познакомился с командиром батальона "Спарта" Арсеном Павловым с позывным Моторола. В октябре 2016 года диверсанты взорвали лифт, в котором был Павлов. После чего Владимир встал во главе батальона. В марте 2022 года его жизнь оборвалась во время эвакуации мирных жителей из Волновахи. ВСУ открыли огонь по безоружным людям, комбат погиб, прикрывая гражданское население своим телом.

Он приехал ко мне, говорит: "Пап, есть разговор, — говорит, — я вот ухожу в ополчение к Арсену Павлову, к Мотороле". Мы с ним переговорили. Я ему объяснил: "Володя, это не компьютерная игра, ты должен осознавать всю важность своего решения и ответственность этого решения, потому что это не компьютерная игра, где есть кнопка восстановиться и начать миссию заново" рассказал Артем Жога

Также Жога отметил, что воспитал сына человеком, который "отвечает за свои слова и ответственен за свои действия и поступки".

Ранее Жога рассказал в интервью ИС "Вести", что боевой опыт помогает выпускникам программы "Время героев", которые идут на госслужбу, найти общий язык друг с другом.