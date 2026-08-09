Жога рассказал, как поставил окончательную точку в битве за аэропорт в Донецке Герой ДНР Жога поделился историей финала сражения за аэропорт в Донецке

Москва9 авг Вести.Окончательную точку в боях за аэропорт Донецка поставили во время спецоперации – флаг батальона "Спарта" воздвиг полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе, Герой ДНР Артем Жога в 2022 году. Об этом он рассказал в документальном фильме Андрея Кондрашова "Аэропорт", сообщает ИС "Вести".

"Муравейники" – эшелонированный укрепрайон у донецкого аэропорта – оставались за Вооруженными силами Украины (ВСУ). В августе 2022 года, как рассказал Жога, был получен приказ освободить всю территорию аэропорта. Тогда он, по его словам, и закончил дело, начатое сыном – Владимиром Жогой и Арсеном Павловым (позывной Моторола).

Я получил приказ собрать весь свой батальон со всех участков ЛБС (линии боевого соприкосновения. – Прим. ред.) и непосредственно заняться оттеснением, освобождением всей территории донецкого аэропорта. И батальон у нас был немногочисленный – это все-таки разведбат, это не стрелковый, не штатный стрелковый батальон. Там нам помогали танкисты. Это отдельный танковый батальон, это замечательные ребята. Нам помогала артиллерия. Ребята соседних подразделений, наши соседи слева-справа также принимали участие. И мы все-таки зачистили и закрыли вопрос и с большим "муравейником", и с малым "муравейником". И когда я приехал и на большой "муравейник", поставил флаг "Спарты" сказал Жога

Ранее Жога заявил о большом потоке добровольцев в ДНР в 2014-м.