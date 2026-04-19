Москва19 апрВести.Количество небоевых потерь на учебных полигонах Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Чугуевском районе Харьковской области растет. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.
Уточняется, что накануне стало известно о смерти украинского инструктора А. Коваленко из Ровно. Он скончался от менингоэнцефалита.
Агентство подчеркивает, что военнослужащий отказывался от медицинской помощи, так как в этом случае он бы оказался в составе штурмовой группы.
18 апреля сообщалось, что в ВСУ массово попадают наркозависимые после фиктивных заключений медкомиссии об их пригодности.