На учебных полигонах ВСУ под Харьковом растет число небоевых потерь

Москва19 апр Вести.Количество небоевых потерь на учебных полигонах Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Чугуевском районе Харьковской области растет. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

Уточняется, что накануне стало известно о смерти украинского инструктора А. Коваленко из Ровно. Он скончался от менингоэнцефалита.

Агентство подчеркивает, что военнослужащий отказывался от медицинской помощи, так как в этом случае он бы оказался в составе штурмовой группы.

18 апреля сообщалось, что в ВСУ массово попадают наркозависимые после фиктивных заключений медкомиссии об их пригодности.